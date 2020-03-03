В сельскую библиотеку Тверской области взяли на работу кота-интеллектуала
Необычный мохнатый работник появился в сельской Городенской библиотеке Конаковского района Тверской области.
Рыжего кота Степана читатели знают давно, правда, до недавнего времени он находился в библиотеке на правах гостя, а теперь стал полноценным работником. Его документы не "усы, лапы и хвост", а настоящая трудовая книжка.
- Сначала кот в библиотеку приходил на пару часов. А потом ему так у нас понравилось, что он стал проводить с нами целый день. Вот наш директор Ольга Смирнова и придумала такой пиар-ход - взять кота на работу, - рассказала ТИА сотрудница Городенской библиотеки Елена Архипова.
И теперь он в бибилиотеке - на законных основаниях Фото: Фото: vk.com/"Городенская сельская библиотека"
Заработную плату котейке выдают курятиной, а в его трудовой красуется должность - SMM-мяунджер.
Котейке выдали настоящую трудовую книжку Фото: vk.com/"Городенская сельская библиотека"
К слову, кот домашний - живет в доме напротив. А в библиотеку приходит для "общения": с рыжим мурлыкой любят играть дети, он участвует в мероприятиях, рекламирует выставки, бродит по книжным полкам. У кота-библиотекаря даже есть своя страница в соцсети.
Так что Степан продвигает бибилиотеку в соцсетях теперь на законных основаниях.
Каждый день Степан приходит и общается с читателями Фото: vk.com/"Городенская сельская библиотека"
ИСТОЧНИК KP.RU