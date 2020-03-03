Жители Твери и Калининского района стали чаще вызывать "скорую помощь"

3 Март 2020 2020-03-03T14:32:50+03:00

За неделю бригады выезжали на вызовы 3867 раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю бригады выезжали на вызовы 3867 раз

Изменить размер текста: A A

С 24 февраля по 1 марта увеличилось общее количество вызовов бригад Тверской станции скорой медицинской помощи по Твери и Калининскому району - с 3674 до 3867, госпитализирован был 1161 человек. Такие данные по итогам недели приводит областной Минздрав.

Увеличилось количество выездов педиатрических бригад, однако число госпитализированных детей осталось прежним – 249.

Реже в "скорую" обращались пациенты с инфарктами.

Снизилось количество госпитализаций пострадавших в результате ДТП – в больницы доставлены 16 пациентов.

Ежедневно на помощь пациентам выезжали 34 бригады, из которых четыре - неотложной медицинской помощи. В среднем ожидание медиков по экстренной форме составило 18,1 минуты, по неотложной форме - 36,44 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU