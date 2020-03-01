Над Тверью в Прощённое воскресенье появилось гало

1 Март 2020 2020-03-01T11:19:46+03:00

Люди видят в этом какие-то предзнаменования

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1 марта утром над Тверью можно было наблюдать интересное атмосферное явление — гало.

Гало было не одинарным, а многокольцевым, поэтому сфотографировать его целиком оказалось проблемным.

Гало проявляется вторичным свечением вокруг источника света. Обычно в форме круга, кольца, дуги или светового столба.

Такое атмосферное явление бывает разного типа. Гало, что появилось над Тверью 1 марта, специалисты относят к «касательным дугам 22-градусного круга».

Испокон веков появление гало связывали с тревожными предзнаменованиями.

Известно множество письменных свидетельств. Так, в «Слове о полку Игореве» рассказывается, что перед наступлением половцев и пленением Игоря «четыре солнца засияли над русской землей». Это было именно гало.

Появление же гало над Тверью именно сегодня, в Прощёное воскресенье, скорее всего показатель перенасыщенности воздуха влагой из-за надвигающегося потепления.

Такое явление не каждому доводится увидеть.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Гало завораживает своей красотой.Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU