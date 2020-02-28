Из квартиры жителя Тверской области злоумышленник украл 20 тысяч рублей
Подозреваемый задержан
Злоумышленник забрал из квартиры 20 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию с заявлением о краже обратился 38-летний житель Ржева. Мужчина сообщил, что в его квартиру проник неизвестный и украл 20 тысяч рублей.
На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник смог подобрать подходящий ключ к двери потерпевшего.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 42-летний житель Ржева. Свою вину мужчина признал полностью.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU