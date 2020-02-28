Из квартиры жителя Тверской области злоумышленник украл 20 тысяч рублей

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:47:59+03:00

Злоумышленник забрал из квартиры 20 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В полицию с заявлением о краже обратился 38-летний житель Ржева. Мужчина сообщил, что в его квартиру проник неизвестный и украл 20 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник смог подобрать подходящий ключ к двери потерпевшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 42-летний житель Ржева. Свою вину мужчина признал полностью.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU