В Твери из-за провала асфальта на две недели перекроют улицу Паши Савельевой
Парковку и движение всех видов транспорта по четной стороне улицы Паши Савельевой - от дома № 64 до проезда Стеклопластика - в Твери ограничат в связи с устранением провала асфальтобетонного покрытия в зоне прохождения канализационного коллектора. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Твери.
Согласно документу, проезд на данном участке будет закрыт в период с 3:00 утра 2 марта до 23:00 вечера 16 марта.
На период производства работ транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано пересмотреть маршруты общественного транспорта.
Автовладельцам советуют заранее планировать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU