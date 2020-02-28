В Твери из-за провала асфальта на две недели перекроют улицу Паши Савельевой

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:33:03+03:00

В Твери на две недели перекроют четную сторону улицу Паши Савельевой Фото: Алина НИЗАМОВА

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Парковку и движение всех видов транспорта по четной стороне улицы Паши Савельевой - от дома № 64 до проезда Стеклопластика - в Твери ограничат в связи с устранением провала асфальтобетонного покрытия в зоне прохождения канализационного коллектора. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Твери.

Согласно документу, проезд на данном участке будет закрыт в период с 3:00 утра 2 марта до 23:00 вечера 16 марта.

На период производства работ транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано пересмотреть маршруты общественного транспорта.

Автовладельцам советуют заранее планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU