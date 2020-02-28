Пассажирка поезда родила мальчика пока ехала через Тверскую область
Работники поездной бригады приняли роды в вагоне поезда "Самара – Санкт-Петербург". Радостное и волнительное событие произошло в ночь на 12 января, когда поезд следовал по участку Бежецк – Максатиха в Тверской области. Об этом сообщает издание gudok.ru.
О том, что у одной из пассажирок начались роды, проводники сообщили начальнику поезда Наталье Бердник.
Выяснилось, что роженица едет из Сорочинска в клинику Санкт-Петербурга без сопровождающих. Ее перевели в купе проводников, где и произошло родоразрешение.
Появиться мальчику Ване на свет помогла Наталья Бердник и проводники состава.
- Постарались и дежурные по станции Удомля, получившие сообщение о роженице поезда. Благодаря их действиям поезд прибыл на станцию на 20 минут раньше графика, - пишет издание.
Подоспевшая "скорая" доставила маму и новорожденного малыша в больницу. Сейчас они уже выписались домой и чувствуют себя хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU