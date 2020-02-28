2020-02-28T18:21:35+03:00
Общество

Пассажирка поезда родила мальчика пока ехала через Тверскую область

Роды принимали проводники
Ольга ТРОФИМОВА
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Пассажирка поезда родила мальчика пока ехала через Тверскую областьПассажирка поезда родила мальчика пока ехала через Тверскую областьФото: Ольга Крыльцова
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Работники поездной бригады приняли роды в вагоне поезда "Самара – Санкт-Петербург". Радостное и волнительное событие произошло в ночь на 12 января, когда поезд следовал по участку Бежецк – Максатиха в Тверской области. Об этом сообщает издание gudok.ru.

О том, что у одной из пассажирок начались роды, проводники сообщили начальнику поезда Наталье Бердник.

Выяснилось, что роженица едет из Сорочинска в клинику Санкт-Петербурга без сопровождающих. Ее перевели в купе проводников, где и произошло родоразрешение.

Появиться мальчику Ване на свет помогла Наталья Бердник и проводники состава.

- Постарались и дежурные по станции Удомля, получившие сообщение о роженице поезда. Благодаря их действиям поезд прибыл на станцию на 20 минут раньше графика, - пишет издание.

Подоспевшая "скорая" доставила маму и новорожденного малыша в больницу. Сейчас они уже выписались домой и чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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