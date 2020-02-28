Институт тюремного духовенства формируется в Тверской области

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:18:37+03:00

Подписание соглашения между Тверской епархией и региональным УФСИН. Фото: УФСИН России по Тверской области.

Между региональным УФСИН и Тверской епархией подписано соглашение о взаимодействии

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Документ подписали начальник УФСИН России по Тверской области полковник внутренней службы Александр Кузьмин и митрополит Тверской и Кашинский Савва, сообщает пресс-служба регионального Управления ФСИН.

Такое соглашение - традиция. Впервые оно было заключено в 1997 году. После этого в тверской исправительной колонии № 1 была открыта первая церковь на территории учреждения региональной уголовно-исполнительной системы.

Заключение нового соглашения было необходимо для развития взаимодействия и формирования института тюремного духовенства, отмечают в УФСИН региона. В настоящее время в учреждениях уголовно-исправительной системы Тверской области действуют 10 церквей и храмов, 1 часовня, 2 молитвенные комнаты. Строится каменный храм в исправительной колонии №1. За каждым исправительным учреждением региона также закреплён православный священнослужитель.

ИСТОЧНИК KP.RU