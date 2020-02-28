2020-02-28T17:53:31+03:00
Экономика

Тверь на втором месте в России по снижению цен на аренду малогабаритного жилья

В рейтинг вошли 59 крупных городов страны
Виктория ТУШКОВА
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Цена аренды малогабаритного жилья в Твери за год снизилась почти на 18%.Цена аренды малогабаритного жилья в Твери за год снизилась почти на 18%.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Средняя цена месячной аренды маленькой квартиры в Твери за год снизилась на 17,9%, с 14000 до 11500 руб.

Динамику арендных ставок на малогабаритное жильё (площадью до 30 кв. м.) в 59-ти крупных городах России с населением свыше 250 тысяч человек проанализировали аналитики портала недвижимости Domofond.ru.

В целом по стране цены на аренду малогабаритного жилья снизились незначительно. В среднем они упали на 0,6% - с 16 408 до 16 311 рублей в месяц. Больше других упала средняя арендная ставка в Хабаровске. Здесь малогабаритное жилье подешевело на 27,8% с 18000 до 13000 рублей в месяц. Тверь занимает второе место.

Есть и города, где стоимость аренды маленькой квартиры, напротив, взлетела. Так в Тольятти малогабаритное жильё подорожало сразу на 42,9%, правда цена всё равно осталась не очень большой - 10 000 рублей в месяц. Второе место у Махачкалы, где рост составил 37,5%, с 8000 до 11000 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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