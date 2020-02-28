Пропавшая в Твери девушка вернулась домой

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:52:36+03:00

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В Твери завершены поиски пропавшей ранее семнадцатилетней Анны Викторовны Изюмовой. 28 февраля девушка вернулась домой.

Ранее сообщалось, что Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организована доследственная проверка по факту ее безвестного исчезновения.

- В ближайшее время девушку опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств исчезновения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU