Гендиректор строительной фирмы в Тверской области скрыл налоги на 15 миллионов рублей

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:37:33+03:00

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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области в отношении ранее судимого генерального директора строительной фирмы, расположенной в городе Бологое, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ.

Материалы предоставлены региональным УМВД и налоговым органом.

По версии следствия, в период 1 января 2015 по 28 марта 2018 года руководитель закрытого акционерного общества умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, составил фиктивные договоры, счета фактуры и акты на выполнение работ, на основании которых внес ложные сведения в налоговые декларации, в результате чего уклонился от уплаты налогов на общую сумму 15 млн. 900 тысяч рублей.

По месту жительства подозреваемого и в помещениях общества прошли обыски.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU