"Люблю...": в лирику романса приглашают окунуться жителей Твери

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:33:37+03:00

Весна - время любви и лирики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечер романса состоится в первый день весны

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Музыкальная гостиная тверской библиотеки имени Горького приглашает организует в Твери вечер русского романса. В первый день весны солистка Ирина Графкова и концертмейстер Ольга Рулёва представят собравшимся свою новую программу «Люблю…» .

- В концерте будут звучать старинные и современные образцы этого лирического жанра, в том числе несколько романсов на музыку тверского композитора Константина Тушинка, - обещают организаторы.

Всех поклонников романса ждут 1 марта в большом читальном зале. Концерт начнётся в 16.00 (не забудьте читательский билет).

Вопросы о предстоящем концерте можно задать по телефону: (4822) 34-34-92.

ИСТОЧНИК KP.RU