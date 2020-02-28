"Люблю...": в лирику романса приглашают окунуться жителей Твери
Музыкальная гостиная тверской библиотеки имени Горького приглашает организует в Твери вечер русского романса. В первый день весны солистка Ирина Графкова и концертмейстер Ольга Рулёва представят собравшимся свою новую программу «Люблю…» .
- В концерте будут звучать старинные и современные образцы этого лирического жанра, в том числе несколько романсов на музыку тверского композитора Константина Тушинка, - обещают организаторы.
Всех поклонников романса ждут 1 марта в большом читальном зале. Концерт начнётся в 16.00 (не забудьте читательский билет).
Вопросы о предстоящем концерте можно задать по телефону: (4822) 34-34-92.
ИСТОЧНИК KP.RU