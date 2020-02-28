2020-02-28T17:18:25+03:00
Происшествия

По факту ДТП с маршруткой в Тверской области следователи проводят проверку

По ее итогам будет принято процессуальное решение
Ольга ТРОФИМОВА
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По факту ДТП с маршруткой проводится доследственная проверка Фото: УГИБДД России по Тверской областиПо факту ДТП с маршруткой проводится доследственная проверка Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Следователем Осташковского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту ДТП с пассажирским автобусом сообщением "Тверь-Осташков".

Напомним, авария случилась днем, 28 февраля, в Осташковском городском округе. Водитель легкового автомобиля "КИА Рио" при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое пассажиров маршрутки.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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