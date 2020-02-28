По факту ДТП с маршруткой в Тверской области следователи проводят проверку
Следователем Осташковского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту ДТП с пассажирским автобусом сообщением "Тверь-Осташков".
Напомним, авария случилась днем, 28 февраля, в Осташковском городском округе. Водитель легкового автомобиля "КИА Рио" при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.
В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое пассажиров маршрутки.
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU