Госавтоинспекция Тверской области продолжает сплошные проверки автобусов

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:59:33+03:00

В Тверской области за неделю проверили 53 междугородних автобуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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За минувшую неделю, с 21 по 27 февраля, сотрудники региональной Госавтоинспекции проверили 53 автобуса, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

Проверки проходят еженедельно, всего с начала года их было 58, в ходе рейдов выявлено 82 нарушения.

Госавтоинспекция обращает внимание на большое количество нарушений со стороны перевозчика и призывает передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU