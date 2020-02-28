2020-02-28T16:46:15+03:00
Общество

Жителей Твери приглашают на выставку тюльпанов

Она открывается в МБУ "Зеленстрой"
Ольга ТРОФИМОВА
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НА выставке представлено более 20 сортов тюльпановНА выставке представлено более 20 сортов тюльпановФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Традиционная выставка-продажа тюльпанов откроется в МБУ "Зеленстрой" 29 февраля. Жители и гости областной столицы смогут увидеть более 20 разных сортов весенних цветов.

Всего, по данным администрации города, на предприятии вырастили более 90 тысяч тюльпанов. В павильоне организованы фотозоны, там же можно приобрести букет.

Выставка работает на ул. 2-я Лукина, 7Б до 8 марта. Часы работы: 29 февраля – с 9:00 до 15:00, 1 марта - с 9:00 до 18:00, 2,3,4,5,6,7 марта – с 8:00 до 19:00, 8 марта – с 8:00 до 16:00.

Вместе с тем, "Зеленстрой" занимается подготовкой рассады для озеленения города в весенне-летний период.

В этом году Тверь украсят боле 150 тысяч цветов: бегонии, петунии, бархатцы и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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