2020-02-28T13:52:54+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тверской области

Авария произошла в Осташковском городском округе
Ольга ТРОФИМОВА
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В лобовом столкновении двух автомоибилей пять человек получили травмы Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ лобовом столкновении двух автомоибилей пять человек получили травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП случилось днем, 28 февраля, на 97-м км автодороги Осташков - Кувшиново-Торжок в Осташковском городском округе.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке произошло столкновение двух транспортных средств.

Водитель автомобиля "КИА Рио" при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской "Газелью", которая осуществляла перевозку пассажиров по маршруту "Тверь-Осташков".

В результате столкновения пострадали трое пассажиров маршртуки, водитель и пассажир "КИА". Их состояние уточняется.

В ГИБДД отмечают, что проезжая часть на момент аварии была обработана, водители трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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