2020-02-28T13:40:11+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело: В Тверской области продолжаются поиски 16-летнего Константина Князева

Парень не выход на связь с 20 февраля
Ирина ТАРАСОВА
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20 февраля из ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Вышневолоцкого городского округа, расположенного в деревне Дятлово Тверской области, ушел 16-летний Константин Князев. До сих пор неизвестно, где он находится.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следователями Вышнего Волочка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В СК СУ РФ по Тверской области комментируют:

- Нет никаких объективных данных, указывающих на намеренное отсутствие несовершеннолетнего покинуть место проживания. Кроме того с момента его исчезновения на связь с родственниками и сотрудниками ГБУ он не выходил. Именно поэтому у следствия имеются основания полагать, что отсутствие подростка может явиться последствием совершения в отношении него посторонним лицом противоправных действий.

В настоящее время проводятся совместные поисковые работы сотрудников полиции, СК и волонтеров из отряда «Сова».

Расследование уголовного дела продолжается.

Всем, кому известно о местонахождении пропавшего Князева Константина Александровича, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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