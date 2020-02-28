Госавтоинспекция предупредила жителей Твери об опасности поездок в такси

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:27:43+03:00

На нарушителя составлен административный материал, авто эвакуировано на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

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27 февраля сотрудники Госавтоинспекции Тверской области вместе с представителями Министерства транспорта Тверской области провели профилактическое мероприятие "Легковое такси".

В ходе проверки на улице Коминтерна сотрудники ГИБДД остановили водителя агрегатора "Яндекс-такси".

Как сообщает пресс-служба ведомства, 48-летний водитель - уроженец одной из южных республик - не имел права управления транспортными средствами, при этом перевозил пассажира. Сам автомобиль не прошел лицензионный контроль и не соответствовал требованиям безопасности.

На нарушителя составлен административный материал. Сотрудниками Министерства транспорта Тверской области возбуждено административное производство и назначено проведение административного расследования за допущенные водителям нарушения. Автомобиль эвакуирован на стоянку.

- Госавтоинспекция Тверской области обеспокоена значительным количеством ДТП с автомобилями, используемыми в качестве легкового такси. Как показал анализ таких ДТП, наибольшая часть таких транспортных средств, используется пассажирами через сервис "Яндекс-такси". Использование данного сервиса является небезопасным на территории региона, - предостерегли пассажиров в УГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU