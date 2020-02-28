На вручении спецтехники МЧС губернатору Тверской области Игорю Рудене больше всего понравился щенок
В пятницу, 28 февраля, в Твери состоялось торжественное вручение спецтехники МЧС. Ключи от новых машин спасателям вручил лично губернатор Игорь Руденя.
В приветственной речи глава региона отметил важность работы МЧС, в том числе по разминированию лежащих в полях и лесах снарядов времен Великой Отечественной войны, а также поздравил с 25 летием аварийно-спасательную службу.
После чего, вместе с начальником ГУ МЧС России по Тверской области, генерал-майором внутренней службы Арсеном Григоряном Игорь Руденя осмотрел технику.
На баланс МЧС передали автоцистерну на базе "КАМАЗа", аварийной спасательный автомобиль на базе "Газели", моторную лодку, грунтовый металлоискатель с навигатором.
Но больше всего эмоций у губернатора вызвал щенок Стич породы Бельгийская овчарка малинуа. Стич теперь тоже будет служить в тверском МЧС.
Игорь Руденя не удержался и взял на руки милого, добродушного щенка. На такой "мимимишной" ноте и закончилась церемония вручения.
Стич теперь тоже будет служить в тверском МЧСФото: Александр ЖМУЛИН
Игорь Руденя не удержался и взял на руки милого, добродушного щенкаФото: Александр ЖМУЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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