2020-02-28T13:39:45+03:00
Общество

На вручении спецтехники МЧС губернатору Тверской области Игорю Рудене больше всего понравился щенок

На боевое дежурство службы МЧС встали несколько машин и служебная овчарка
Ольга ТРОФИМОВААлександр ЖМУЛИН
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Губернатору Игорю Рудене больше всего понравился щенокГубернатору Игорю Рудене больше всего понравился щенокФото: Александр ЖМУЛИН
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В пятницу, 28 февраля, в Твери состоялось торжественное вручение спецтехники МЧС. Ключи от новых машин спасателям вручил лично губернатор Игорь Руденя.

В приветственной речи глава региона отметил важность работы МЧС, в том числе по разминированию лежащих в полях и лесах снарядов времен Великой Отечественной войны, а также поздравил с 25 летием аварийно-спасательную службу.

После чего, вместе с начальником ГУ МЧС России по Тверской области, генерал-майором внутренней службы Арсеном Григоряном Игорь Руденя осмотрел технику.

На баланс МЧС передали автоцистерну на базе "КАМАЗа", аварийной спасательный автомобиль на базе "Газели", моторную лодку, грунтовый металлоискатель с навигатором.

Но больше всего эмоций у губернатора вызвал щенок Стич породы Бельгийская овчарка малинуа. Стич теперь тоже будет служить в тверском МЧС.

Игорь Руденя не удержался и взял на руки милого, добродушного щенка. На такой "мимимишной" ноте и закончилась церемония вручения.

Стич теперь тоже будет служить в тверском МЧС Фото: Александр ЖМУЛИН

Стич теперь тоже будет служить в тверском МЧСФото: Александр ЖМУЛИН

Игорь Руденя не удержался и взял на руки милого, добродушного щенка Фото: Александр ЖМУЛИН

Игорь Руденя не удержался и взял на руки милого, добродушного щенкаФото: Александр ЖМУЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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