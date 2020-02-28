2020-02-28T11:57:29+03:00
Происшествия

В Тверской области женщина убила супруга, ударив его ножом в живот

Обвиняемая задержана
Ольга ТРОФИМОВА
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Жительница Весьегонская обвиняется в убийстве супругаЖительница Весьегонская обвиняется в убийстве супругаФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В совершении убийства супруга обвиняется 45-летняя жительница Весьегонска.

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по статье "Убийство" возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в ночь на 21 февраля женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с мужем ударила его ножом в живот. От полученных травм 52-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Полицейские совместно с коллегами из следственного комитета установили причастность женщины к преступлению. Злоумышленница впоследствии признала свою вину.

- По ходатайству следователя Следственного комитета судом в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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