В Тверской области женщина убила супруга, ударив его ножом в живот
В совершении убийства супруга обвиняется 45-летняя жительница Весьегонска.
Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по статье "Убийство" возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в ночь на 21 февраля женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с мужем ударила его ножом в живот. От полученных травм 52-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Полицейские совместно с коллегами из следственного комитета установили причастность женщины к преступлению. Злоумышленница впоследствии признала свою вину.
- По ходатайству следователя Следственного комитета судом в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU