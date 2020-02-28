2020-02-28T11:37:34+03:00
Происшествия

В Твери росгвардейцы задержали магазинного вора

Мужчина пытался похитить алкоголь
Ольга ТРОФИМОВА
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Росгвардейцы задержали подозреваемого в кражеРосгвардейцы задержали подозреваемого в кражеФото: Олег ЗОЛОТО
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Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил экстренный вызов с охраняемого объекта - одного из гипермаркетов Твери.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии установили, что неизвестный мужчина совершил тайное хищение алкогольной продукции.

Подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний неработающий ранее судимый местный житель. Злоумышленника передали полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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