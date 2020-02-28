В Твери росгвардейцы задержали магазинного вора
Мужчина пытался похитить алкоголь
Росгвардейцы задержали подозреваемого в кражеФото: Олег ЗОЛОТО
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Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил экстренный вызов с охраняемого объекта - одного из гипермаркетов Твери.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии установили, что неизвестный мужчина совершил тайное хищение алкогольной продукции.
Подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний неработающий ранее судимый местный житель. Злоумышленника передали полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU