2020-02-28T11:02:13+03:00
Общество

Представители туриндустрии Тверской области почти стали «Мастерами гостеприимства»

Четверо специалистов из Верхневолжья вышли в полуфинал всероссийского конкурса в сфере туризма
Александр ЖМУЛИН
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В Тверской области раздолье для туристов.В Тверской области раздолье для туристов.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Конкурс так и называется - «мастера гостеприимства». Он проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Всего на конкурс поступило 21095 заявок. Дистанционный этап длился с 13 ноября 2019 года по 7 февраля 2020-го. Эксперты оценивали общие и профессиональные знания конкурсантов, их авторские проекты в сфере туризма. В результате в полуфинал конкурса вышло 1120 участников. В то числе – четверо представителей туриндустрии Верхневолжья. Лариса Лизунова впечатлила экспертов своим проектом по проведению экскурсий в формате мастер-классов. Также в полуфинал конкурса от нашего региона вышли Светлана Маркина, Мария Сергеева и Максим Егоров.

– Наши главные задачи – развитие в регионе индустрии гостеприимства, подготовка кадров, а также вовлечение в туристическую деятельность новых субъектов, – считает губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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