За зиму на уборке улиц Твери МУП "ЖЭК" сэкономило около 40 миллионов рублей
Отсутствие снега зимой в Твери позволило МУП "ЖЭК" сэкономить около 40 миллионов рублей на зимней уборке дорог. Деньги были заложены на уборку и вывоз снега.
Этой зимой коммунальщики вывезли из города всего 5 000 тонн снега, это в разу меньше, чем в предыдущие зимы. Песко-соляной смеси тоже израсходовано было немного.
Теперь сэкономленные средства пойдут на иные виды работ в рамках летнего обслуживания городских дорог.
- Экономия бюджетных средств малоснежной зимой образуется в основном за счет уборки улично-дорожной сети, - объяснили в администрации Твери. - Невостребованные средства планируется направить на работы по нанесению разметки, покраске бордюрного камня, опор освещения, покос травы и другие мероприятия в рамках летнего содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU