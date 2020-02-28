За зиму на уборке улиц Твери МУП "ЖЭК" сэкономило около 40 миллионов рублей

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:56:54+03:00

За зиму с улиц города вывезли всего 5000 тонн снега Фото: администрация Твери

На эти деньги летом будут косить траву и красить бордюры

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Отсутствие снега зимой в Твери позволило МУП "ЖЭК" сэкономить около 40 миллионов рублей на зимней уборке дорог. Деньги были заложены на уборку и вывоз снега.

Этой зимой коммунальщики вывезли из города всего 5 000 тонн снега, это в разу меньше, чем в предыдущие зимы. Песко-соляной смеси тоже израсходовано было немного.

Теперь сэкономленные средства пойдут на иные виды работ в рамках летнего обслуживания городских дорог.

- Экономия бюджетных средств малоснежной зимой образуется в основном за счет уборки улично-дорожной сети, - объяснили в администрации Твери. - Невостребованные средства планируется направить на работы по нанесению разметки, покраске бордюрного камня, опор освещения, покос травы и другие мероприятия в рамках летнего содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU