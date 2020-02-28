2020-02-28T10:01:30+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на "УАЗе" сбил пожилую женщину

Пострадавшая доставлена в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель на "буханке" наехал на пенсионерку Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель на "буханке" наехал на пенсионерку Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 27 февраля, в районе дома №6/8 на улице Максима Горького в Вышнем Волочке.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 58-летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ-390995", при выезде с прилегающей территории на проезжую часть наехал на 73-летнюю женщину-пешехода.

Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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