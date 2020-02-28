Десятого медвежонка-сироту по кличке Псковушка привезли в Тверскую область

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:50:14+03:00

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Еще одного медвежонка-сироту доставили в Центр спасения медвежат-сирот в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области поздно вечером, 25 февраля.

- Ездили за ним в поселок Бежаницы Псковской области, где нам его передал госинспектор и рассказал, что собака обнаружила берлогу, и медведица, почуяв угрозу убежала, оставив медвежонка, - рассказали специалисты Центра.

Медвежонку-самочке дали кличку Псковушка. У нее открыты глаза, она уже пытается вставать на ноги. Специалисты отмечают, что ей около полутора месяцев, т.е. родилась она в начале января.

- У Псковушки светлая шерсть на голове с более темными «очками» вокруг глаз и ушами, тело более темное, на шее расположено два небольших белых пятна. При осмотре у самочки не обнаружено никаких повреждений, - описывают медвежонка "воспитатели". - Псковушка хорошо развита и упитана – она была единственным медвежонком у своей матери без других конкурентов на материнское молоко.

Напомним, что помимо Псковушки, в Центре спасения медвежат-сирот находятся еще девять медвежат - Веста и Веня, Блэк, Моисей, Маша, Даша и Даня, Карел, Кузя. Все они из разных регионов и в маленьком возрасте остались без матери.

К взрослой жизни их готовят специалисты Центра. Как только медвежата подрастут и окрепнут их отпусят на свободу в родные края.

В Центр спасения медвежат-сирот привезли десятого медвежонка.Самочке дали кличку Псковушка

ИСТОЧНИК KP.RU