В Тверской области водитель "Газели" погиб, "собрав" на светофоре две машины
ДТП произошло в Конаковском районе
Водитель-виновник погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 28 февраля на 136-м км автодороги М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в районе поселка Городня, в направлении на Москву, водитель, управляя автомобилем "Газель", по неустановленной причине "собрал" на светофоре два автомобиля "Газель Некст".
В результате ДТП водитель-виновник погиб на месте происшествия.
Обстоятельства аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU