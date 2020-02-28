В Тверской области водитель "Газели" погиб, "собрав" на светофоре две машины

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:13:31+03:00

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Авария произошла 28 февраля на 136-м км автодороги М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в районе поселка Городня, в направлении на Москву, водитель, управляя автомобилем "Газель", по неустановленной причине "собрал" на светофоре два автомобиля "Газель Некст".

В результате ДТП водитель-виновник погиб на месте происшествия.

Обстоятельства аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU