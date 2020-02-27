Появилось предложение открыть в Твери православную гимназию
Губернатор Игорь Руденя 27 февраля встретился с директором Городенской Православной гимназии, настоятелем церкви в честь Рождества Богородицы в Конаковском районе Алексеем Злобиным.
В 1996 году Городенская православная гимназия в числе первых начала возрождать традиции духовного просвещения в России. Губернатор высоко оценил добрые традиции, которые сложились в этом христианском образовательном учреждении.
В гимназии обучается 170 человек, есть дети из многодетных семей. Сюда приезжают учиться и ребята из окрестных деревень.
Во время встречи Алексей Злобин высказал идею, что было бы хорошо создать ещё одно подобное учреждения в Твери. Что за этим последует, пока не известно.
Напомним, что в областной столице в Морозовском городке с 1997 года открыта Тверская епархиальная православная школа во имя святителя Тихона Задонского.
ИСТОЧНИК KP.RU
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