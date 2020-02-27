2020-02-27T20:44:39+03:00
Общество

Появилось предложение открыть в Твери православную гимназию

Идею высказал священник Алексей Злобин на встрече с главой региона
Александр ЖМУЛИН
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Встреча губернатора и священника прошла в областном правительстве. Фото: ПТОВстреча губернатора и священника прошла в областном правительстве. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя 27 февраля встретился с директором Городенской Православной гимназии, настоятелем церкви в честь Рождества Богородицы в Конаковском районе Алексеем Злобиным.

В 1996 году Городенская православная гимназия в числе первых начала возрождать традиции духовного просвещения в России. Губернатор высоко оценил добрые традиции, которые сложились в этом христианском образовательном учреждении.

В гимназии обучается 170 человек, есть дети из многодетных семей. Сюда приезжают учиться и ребята из окрестных деревень.

Во время встречи Алексей Злобин высказал идею, что было бы хорошо создать ещё одно подобное учреждения в Твери. Что за этим последует, пока не известно.

Напомним, что в областной столице в Морозовском городке с 1997 года открыта Тверская епархиальная православная школа во имя святителя Тихона Задонского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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