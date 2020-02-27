16-летняя девушка пострадала в ДТП в Тверской области
Автомобиль, где она была пассажиром, съехал в кювет
В ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажиркаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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27 февраля на 19 километре автодороги Вышний Волочек - Бежецк - Сонково в Вышневолоцком районе Тверской области произошло ДТП.
Автомобиль съехал в трассы. В результате чего пострадала пассажирка, 16-летняя девушка.
- С диагнозом, сотрясение головного мозга, она была госпитализирована, - сообщают в УГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU