16-летняя девушка пострадала в ДТП в Тверской области

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:36:06+03:00

Автомобиль, где она была пассажиром, съехал в кювет

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27 февраля на 19 километре автодороги Вышний Волочек - Бежецк - Сонково в Вышневолоцком районе Тверской области произошло ДТП.

Автомобиль съехал в трассы. В результате чего пострадала пассажирка, 16-летняя девушка.

- С диагнозом, сотрясение головного мозга, она была госпитализирована, - сообщают в УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU