2020-02-27T17:30:48+03:00
Экономика

В Тверской области подскочили в цене стерилизованное молоко и колбаса

Тверьстат отчитался об итогах еженедельного мониторинга цен
Виктория ТУШКОВА
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Чтобы грамотно экономить, нужно следить за статистикой!Чтобы грамотно экономить, нужно следить за статистикой!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Тверьстат, еженедельно отслеживающий изменение цен на продовольствие в регионе, опубликовал итоги мониторинга за последнюю отчётную неделю (с 18 по 25 февраля 2020 года). Согласно представленной статистике, более всего в Тверской области подорожало стерилизованное молоко (+6,1%) и полукопчёная колбаса (+3,4%).

За литр молока на ушедшей неделе просили в среднем 76 руб. 17 коп. Кило колбасы стоило 537 руб. 15 коп.

Подорожание, правда, менее существенное, коснулось также сосисок и сарделек (+2,6%), макаронных изделий (+2,5%), свинины на костях (+2,1%) и чёрного чая (+2,4%). Ещё меньше прибавили в цене мягкие конфеты, пшено и творог.

Практически не изменилась за неделю цена на ржаной хлеб, мороженую рыбу, муку, карамель, баранину, сливочное масло и рис.

Подешевели более всего куриные яйца (-2,7%), мясные консервы (-1,3%), печенье (-1,3%) и сахар-песок (-1,3%). Сосем несущественно скинули в цене сметана, охлаждённые и мороженные куры, а также соль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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