27 Февр. 2020 2020-02-27T17:01:37+03:00

Сотрудников МФЦ обучат правильно оказывать госуслуги по части пенсий и соцвыплат Фото: Алиса ТИТКО

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Между Тверским областным отделением Пенсионного фонда РФ и госучреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (МФЦ) подписано соглашение об электронном взаимодействии.

Речь об организации электронного обмена информацией между МФЦ и территориальными подразделениями ПФР. Это должно улучшить скорость и качество предоставления жителям региона государственных услуг, связанных с деятельностью пенсионного фонда.

Документ подписали управляющий Отделением ПФР по Тверской области Вячеслав Воеводин и директор ГАУ «МФЦ» Денис Прудников.

Соглашением также предусмотрена организация обучения специалистов МФЦ стандартам оказания государственных услуг пенсионного фонда.

По статистике Тверского отделения ПФР в 2019 году в филиалы МФЦ за госуслугами, связанными с деятельностью Пенсионного фонда обратились 23,1 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU