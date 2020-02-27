2020-02-27T17:01:37+03:00
Общество

Сотрудников МФЦ обучат правильно оказывать госуслуги по части пенсий и соцвыплат

Подписано официальное соглашение
Виктория ТУШКОВА
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Сотрудников МФЦ обучат правильно оказывать госуслуги по части пенсий и соцвыплатСотрудников МФЦ обучат правильно оказывать госуслуги по части пенсий и соцвыплатФото: Алиса ТИТКО
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Между Тверским областным отделением Пенсионного фонда РФ и госучреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (МФЦ) подписано соглашение об электронном взаимодействии.

Речь об организации электронного обмена информацией между МФЦ и территориальными подразделениями ПФР. Это должно улучшить скорость и качество предоставления жителям региона государственных услуг, связанных с деятельностью пенсионного фонда.

Документ подписали управляющий Отделением ПФР по Тверской области Вячеслав Воеводин и директор ГАУ «МФЦ» Денис Прудников.

Соглашением также предусмотрена организация обучения специалистов МФЦ стандартам оказания государственных услуг пенсионного фонда.

По статистике Тверского отделения ПФР в 2019 году в филиалы МФЦ за госуслугами, связанными с деятельностью Пенсионного фонда обратились 23,1 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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