Сотрудников МФЦ обучат правильно оказывать госуслуги по части пенсий и соцвыплат
Между Тверским областным отделением Пенсионного фонда РФ и госучреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (МФЦ) подписано соглашение об электронном взаимодействии.
Речь об организации электронного обмена информацией между МФЦ и территориальными подразделениями ПФР. Это должно улучшить скорость и качество предоставления жителям региона государственных услуг, связанных с деятельностью пенсионного фонда.
Документ подписали управляющий Отделением ПФР по Тверской области Вячеслав Воеводин и директор ГАУ «МФЦ» Денис Прудников.
Соглашением также предусмотрена организация обучения специалистов МФЦ стандартам оказания государственных услуг пенсионного фонда.
По статистике Тверского отделения ПФР в 2019 году в филиалы МФЦ за госуслугами, связанными с деятельностью Пенсионного фонда обратились 23,1 тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU