Росгвардейцы Твери задержали похитителей канализационного люка

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:35:06+03:00

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27 февраля в Твери росгвардейцы задержали похитителей канализационного люка.

Причины воровства люков - известны. 40 килограммовый кусок металла принимают в пунктах приема чермета. Причем, незаконно. Пойти против закона и получить копейку решили и данные нарушители. И зря.

- Канализационный люк, похищенный ночью с улицы Мира Западной Двины, был обнаружен сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии и полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, - комментируют в Управлении Росгвардии по Тверской области.

Похитители задержаны. Ими оказались двое неработающих местных жителя 1974 и 1986 годов рождения.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU