В Тверской области пьяные гости ограбили беспомощную старушку

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:53:47+03:00

Они распивали алкоголь вместе с сыном пожилой женщины у неё дома

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В Бологовском районе под суд пойдут двое местных жителей. 26-летний мужчина и 44-летняя женщина бессовестно отобрали 26 тысяч у 96-летней старушки.

Они заявились в гости к её сыну, чтобы выпить вместе. Хозяин окосел раньше гостей и отправился спать.

Тогда парочка решила ограбить старенькую мать своего приятеля, которая в силу возраста не могла подняться с кровати. Мужчина держал её за руки, а его напарница рыскала по карманам халата беспомощной старушки. Бабушка пыталась звать сына на помощь, но тот спал без задних ног в соседней комнате.

В итоге гости нашли и отобрали у старушки 26 тысяч рублей.

Теперь грабителям грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU