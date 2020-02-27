За пять лет в Твери должны отремонтировать 265 км уличных дорог

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:17:23+03:00

В этом году в Твери будут ремонтировать более 61,5 км улично-дорожной сети Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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В 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице региона будут ремонтировать более 61,5 км улично-дорожной сети – почти в два раза больше, чем в 2019-м. На это заложено 840 млн рублей.

Всего же по нацпроекту до 2025 года в Твери должны пройти ремонтные работы на 265 км уличных дорог.

Тему обсудили на совещании о дорожных работах в Твери, которое 27 февраля провёл губернатор Игорь Руденя.

– Самое главное обеспечить комплексность и полноту выполнения работ. Важно не просто заасфальтировать, поменять покрытие, но обеспечить безопасность дорожного движения, включая освещение, ограждения, разметку, светофорное регулирование, – подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона не забыл об остановках, разъездах и перекрёстках, а также тратуарах. Их также обязательно будут ремонтировать.

В ближайшие три года в порядок приведут тротуары на центральных улицах города.

По дорогам — в этом году в Заволжском районе отремонтируют 18 участков протяжённостью 31,8 км, в Московском — 14 (16,9 км), в Пролетарском — 9 (9,3 км), в Центральном – 5 (3,4 км).

ИСТОЧНИК KP.RU