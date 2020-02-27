"Очень волнуемся!": Тверской ТЮЗ готовится представить спектакль "Тверь-Тверь" в программе "Маска плюс"

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:53:31+03:00

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27 февраля во внеконкурсной программе Фестиваля «Золотая Маска» «Маска плюс» Тверской ТЮЗ представит спектакль "Тверь-Тверь".

Показ самой обсуждаемой в региональной столице постановки пройдет Московском театре юного зрителя.

Коллектив ТЮЗА выехал в Москву с утра на автобусе. Спустя несколько часов связываемся с руководителем отдела по продвижению и развитию тверского ТЮЗа Александрой Нурметовой, чтобы узнать о настроении труппы накануне вечера.

- Эмоции непередаваемые. Мурашки, волнение - всё есть! И всё это льётся через край. Только что в Московском ТЮЗе началась репетиция спектакля. Здесь почти вся постановочная группа: и режиссер Лиза Бондарь, и драматург, и композитор. Все готовятся в вечернему показу. Артистов надо было видеть, когда они приехали. Они ходят по сцене, вымеряют шаги, вспоминают тексты. Все, конечно, очень волнуются.

Показ спектакля начнется в 19.00. А после этого пройдет обсуждение со зрителямим и приглашенными критиками.

- Хочется получить обратную связь, ответить на вопросы москвичей в том числе и о Твери. Надеюсь, диалог у нас получится, - отметила Александра Нурметова.

В Московском ТЮЗе уже идет репетиция "Тверь-Тверь". Фото: Тверской ТЮЗ

Показ начнется в 19.00. Фото: Тверской ТЮЗ

ИСТОЧНИК KP.RU