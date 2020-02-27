За январь в Тверской области сдали восемь многоквартирных домов

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:33:42+03:00

В этом году планируется ввести 724 тыс.кв. метров жилья Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Их построили по нацпроекту «Жильё и городская среда»

Изменить размер текста: A A

В регионе за первый месяц этого года по линии нацпроекта сдано в эксплуатацию восемь многоквартирников и 157 индивидуальных жилых домов. Суммарно это 50,5 тыс. кв. метров. В 1,5 раза больше, чем было введено за январь прошлого года.

За весь 2019 год в рамках регионального подпроекта нацпроекта ведено в эксплуатацию 636,9 тыс. кв. метров нового жилья. Сдан 81 многоквартирный дом в Твери, Ржеве, Торжке, Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Конаковском, Торопецком районах и Осташковском городском округе, а также 2903 индивидуальных дома.

На этот год планы еще серьёзней - 724 тыс.кв. метров.

- Повышение темпов роста жилищного строительства — это не только развитие региональной экономики, но и решение вопроса по улучшению демографической ситуации. Необходимо обеспечить в нашем регионе качественные условия для проживания людей, — подчеркивает губернатор Игорь Руденя.

Как сообщает областное правительство, до 2024 года по нацпроекту в регионе запланировано ввести 4,553 млн.кв. метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU