2020-02-27T14:33:42+03:00
Общество

За январь в Тверской области сдали восемь многоквартирных домов

Их построили по нацпроекту «Жильё и городская среда»
Александр ЖМУЛИН
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В этом году планируется ввести 724 тыс.кв. метров жильяВ этом году планируется ввести 724 тыс.кв. метров жильяФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В регионе за первый месяц этого года по линии нацпроекта сдано в эксплуатацию восемь многоквартирников и 157 индивидуальных жилых домов. Суммарно это 50,5 тыс. кв. метров. В 1,5 раза больше, чем было введено за январь прошлого года.

За весь 2019 год в рамках регионального подпроекта нацпроекта ведено в эксплуатацию 636,9 тыс. кв. метров нового жилья. Сдан 81 многоквартирный дом в Твери, Ржеве, Торжке, Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Конаковском, Торопецком районах и Осташковском городском округе, а также 2903 индивидуальных дома.

На этот год планы еще серьёзней - 724 тыс.кв. метров.

- Повышение темпов роста жилищного строительства — это не только развитие региональной экономики, но и решение вопроса по улучшению демографической ситуации. Необходимо обеспечить в нашем регионе качественные условия для проживания людей, — подчеркивает губернатор Игорь Руденя.

Как сообщает областное правительство, до 2024 года по нацпроекту в регионе запланировано ввести 4,553 млн.кв. метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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