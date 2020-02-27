В Тверской области прокуратура помогла 20-летнему сироте
В Кимрскую межрайонную прокуратуру обратился молодой человек, в дестве оставшийся без родителей. 20-летний парень пожаловался на то, что ему до сих пор не предоставлено жильё от муниципалитета. Тем самым ущемляются его права.
Парень вынужден ютиться в квартире опекуна, где еще живёт шесть человек. По закону ему, как сироте, должны предоставить жильё.
Прокурор обратился в суд с иском, чтобы администрация Кимрского района обеспечила молодого человека жилым помещением.
Как сообщила областная прокуратура, исковые требования удовлетворены.
В настоящий момент исполнение решения суда находится на контроле надзорного органа.
ИСТОЧНИК KP.RU