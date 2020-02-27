2020-02-27T12:47:17+03:00
Общество

В Тверской области прокуратура помогла 20-летнему сироте

Благодаря вмешательству надзорного органа парень получит жильё
Александр ЖМУЛИН
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Иск прокуратуры был удовлетворенИск прокуратуры был удовлетворенФото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)
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В Кимрскую межрайонную прокуратуру обратился молодой человек, в дестве оставшийся без родителей. 20-летний парень пожаловался на то, что ему до сих пор не предоставлено жильё от муниципалитета. Тем самым ущемляются его права.

Парень вынужден ютиться в квартире опекуна, где еще живёт шесть человек. По закону ему, как сироте, должны предоставить жильё.

Прокурор обратился в суд с иском, чтобы администрация Кимрского района обеспечила молодого человека жилым помещением.

Как сообщила областная прокуратура, исковые требования удовлетворены.

В настоящий момент исполнение решения суда находится на контроле надзорного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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