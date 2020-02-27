На Волоколамском проспекте в Твери завершился ремонт колодца
Движение транспорта возобновлено
Люк на Волоколамском проспекте отремонтировали Фото: ООО "Тверь Водоканал"
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Рано утром, 27 февраля, ООО "Тверь Водоканал" завершил ремонт колодца на Волоколамском проспекте в Твери.
В настоящий момент движение транспорта осуществляется в штатном режиме, ограждения убраны.
Напомним, накануне вечером крайнюю правую полосу в сторону центра города перекрыли из-за провала колодца. Перепад дорожного полотна составлял более 10 см и мог создать аварийную обстановку на дороге.
Ночью аварийный колодец был отремонтирован, перепад асфальта выровнен.
ИСТОЧНИК KP.RU