2020-02-27T11:39:44+03:00
Здоровье

Тверская городская больница №6 получила новое оборудование

Медицинские аппараты поставили в сосудистый центр и отделение рентгенодиагностики
Александр ЖМУЛИН
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У нового цифрового рентгеновского аппарата радиционное излучение гораздо ниже, чем у старого аналогового. Фото: ПТОУ нового цифрового рентгеновского аппарата радиционное излучение гораздо ниже, чем у старого аналогового. Фото: ПТО
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Реализация нацпроекта «Здравоохранение» в тверском регионе продолжает давать плоды. В первичном сосудистом центре Городской больницы №6 Твери установлен новый аппарат УЗИ экспертного класса, в отделение рентгенодиагностики — маммограф и рентген.

Как не раз отмечал губернатор Игорь Руденя, активное участие в национальном проекте «Здравоохранение» позволяет региону модернизировать инфраструктуру медучреждений.

Новый аппарат УЗИ сделает диагностику в горбольнице более точной. Ранее такой же аппарат был передан в Вышневолоцкую ЦРБ.

Новый маммограф — это аппарат с цифровым полноформатным детектором нового поколения «Омикрон». Так же цифровой и новый рентген.

- Преимущество цифрового аппарата перед аналоговым – мгновенное получение рентгеновского изображения, лучшее качество и информативность. Но самое главное – это низкое радиационное излучение, - оценила преимущества нового оборудования заведующая рентгеновским отделением ГКБ № 6 Елена Колотушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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