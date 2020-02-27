Тверская городская больница №6 получила новое оборудование
Реализация нацпроекта «Здравоохранение» в тверском регионе продолжает давать плоды. В первичном сосудистом центре Городской больницы №6 Твери установлен новый аппарат УЗИ экспертного класса, в отделение рентгенодиагностики — маммограф и рентген.
Как не раз отмечал губернатор Игорь Руденя, активное участие в национальном проекте «Здравоохранение» позволяет региону модернизировать инфраструктуру медучреждений.
Новый аппарат УЗИ сделает диагностику в горбольнице более точной. Ранее такой же аппарат был передан в Вышневолоцкую ЦРБ.
Новый маммограф — это аппарат с цифровым полноформатным детектором нового поколения «Омикрон». Так же цифровой и новый рентген.
- Преимущество цифрового аппарата перед аналоговым – мгновенное получение рентгеновского изображения, лучшее качество и информативность. Но самое главное – это низкое радиационное излучение, - оценила преимущества нового оборудования заведующая рентгеновским отделением ГКБ № 6 Елена Колотушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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