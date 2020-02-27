Жительница Тверской области два года получала пенсию за умершую мать

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:37:39+03:00

Женщина два года получала пенсию за умершую мать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в Бежецком районе Тверской области. 58-летняя женщина, получив свидетельство о смерти матери, не предъявила документ в ЗАГС и Пенсионный фонд РФ и в период с 2017 по 2019 годы получала за умершую пенсию и пособия.

Ущерб составил свыше 618 тыс. рублей. Чтобы скрыть хищение денег, женщина подделала в свидетельстве дату смерти и предъявила его в ЗАГС и Пенсионный фонд РФ для получения пособия на погребение.

Уголовное дело, возбужденное по п.п. "в" и "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 4 ст. 327 УК РФ, с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За кражу и подделку официальных документов злоумышленнице грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU