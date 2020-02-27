В Твери продолжаются поиски 17-летней Анны Изюмовой, которая не вернулась домой
Вечером 26 февраля в СК России по Тверской области сообщили, что в областном центре пропала 17-летняя Анна Изюмова. Следователи Заволжского района города проводят доследственную проверку.
По месту жительства девушки выехали криминалисты и следователи СКР, сотрудники МВД в составе следственно-оперативной группы, где были обследованы жилищно-бытовые условия Анны. Выясняются лица, с кем она общалась и дружила.
Выяснилось, что ранее девушка из дома не уходила.
- Организовано проведение оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, - комментируют в СУ СК России по Тверской области. - Всем, кому известно о местонахождении пропавшей несовершеннолетней, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU