2020-02-27T10:15:51+03:00
Происшествия

В Твери продолжаются поиски 17-летней Анны Изюмовой, которая не вернулась домой

Проводится доследственная проверка
Ирина ТАРАСОВА
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Ранее девушка из дома не уходила. Фото: СУ СК России по Тверской областиРанее девушка из дома не уходила. Фото: СУ СК России по Тверской области
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Вечером 26 февраля в СК России по Тверской области сообщили, что в областном центре пропала 17-летняя Анна Изюмова. Следователи Заволжского района города проводят доследственную проверку.

По месту жительства девушки выехали криминалисты и следователи СКР, сотрудники МВД в составе следственно-оперативной группы, где были обследованы жилищно-бытовые условия Анны. Выясняются лица, с кем она общалась и дружила.

Выяснилось, что ранее девушка из дома не уходила.

- Организовано проведение оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, - комментируют в СУ СК России по Тверской области. - Всем, кому известно о местонахождении пропавшей несовершеннолетней, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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