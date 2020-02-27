Пять незаконных сельских кладбищ нашли в Бологовском районе Тверской области
В Бологовском районе Тверской области, на территории пяти сельских поселений - Кафтинское, Выползовское, Куженкинское, Кемецкое и Гузятинское - обнаружены кладбища, которые не состоят на балансе администраций муниципальных образований, не учтены в реестре муниципальной собственности и расположены на земельных участках, которые не оформлены в собственность администраций.
Захоронения идут без контроля.
- Бологовской межрайонной прокуратурой в суд направлены пять административных исковых заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены, бездействие администраций сельских поселений по организации мест погребения признаны незаконными, - сообщили в областной прокуратуре.
Суд обязал администрации поставить земельные участки под кладбищами на кадастровый учет и оформить в муниципальную собственность.
Решения не вступили в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU