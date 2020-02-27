На лесной дороге в Тверской области водителя задавил "УРАЛ"
Смертельное ДТП произошло днем, 26 февраля, на лесной дороге, в 300 метрах от 54 км автодороги Максатиха-Райда Максатихинского района Тверской области. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.
36-летний водитель, управляя буксируемой автомашиной "УРАЛ" с прицепом, остановился, чтобы отцепить буксировочный трос, не приняв необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение большегруза.
Автомобиль тронулся с месте и наехал на стоящий впереди "УРАЛ-375Д" с прицепом и 36-летнего водителя.
В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU