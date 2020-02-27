На лесной дороге в Тверской области водителя задавил "УРАЛ"

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:12:37+03:00

ДТП случилось на лесной дороге в Максатихинском районе Фото: УГИБДД России по Тверской области

Мужчина не соблюдал меры безопасности при буксировке автомобиля

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Смертельное ДТП произошло днем, 26 февраля, на лесной дороге, в 300 метрах от 54 км автодороги Максатиха-Райда Максатихинского района Тверской области. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.

36-летний водитель, управляя буксируемой автомашиной "УРАЛ" с прицепом, остановился, чтобы отцепить буксировочный трос, не приняв необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение большегруза.

Автомобиль тронулся с месте и наехал на стоящий впереди "УРАЛ-375Д" с прицепом и 36-летнего водителя.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU