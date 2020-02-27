2020-02-27T08:14:14+03:00
Общество

Условный пожар на борту самолета потушили тверские спасатели

На аэродроме "Мигалово" состоялись плановые пожарно-тактические учения
Ольга ТРОФИМОВА
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На аэродроме "Мигалово" состоялись плановые пожарно-тактические учения Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиНа аэродроме "Мигалово" состоялись плановые пожарно-тактические учения Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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26 февраля на аэродроме "Мигалово" в Твери состоялись плановые пожарно-тактические учения.

По тактическому замыслу, во время аварийной посадки загорелся самолет. Появилась вероятность распространения огня на весь борт, создалась угроза для жизни членов экипажа.

В учениях участвовали отделения пожарно-спасательных частей № 2,4, специализированная пожарно-спасательная часть Тверской области и служба пожаротушения ЦУКС Главного управления МЧС России по Тверской области.

- По итогу были отработаны все запланированные мероприятия, поставленные цели и задачи в ходе учений выполнены, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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