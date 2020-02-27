Условный пожар на борту самолета потушили тверские спасатели
26 февраля на аэродроме "Мигалово" в Твери состоялись плановые пожарно-тактические учения.
По тактическому замыслу, во время аварийной посадки загорелся самолет. Появилась вероятность распространения огня на весь борт, создалась угроза для жизни членов экипажа.
В учениях участвовали отделения пожарно-спасательных частей № 2,4, специализированная пожарно-спасательная часть Тверской области и служба пожаротушения ЦУКС Главного управления МЧС России по Тверской области.
- По итогу были отработаны все запланированные мероприятия, поставленные цели и задачи в ходе учений выполнены, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU