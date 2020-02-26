2020-02-27T00:01:48+03:00
Звезды

В реставрационные мастерские Тверского императорского дворца приглашают гостей

На экскурсию необходимо записаться
Ирина ТАРАСОВА
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Реставраторы будут рады видеть гостей в мастерских Тверского императорского дворца. Фото: из архива Тверской картинной галереиРеставраторы будут рады видеть гостей в мастерских Тверского императорского дворца. Фото: из архива Тверской картинной галереи
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28 февраля Тверская областная картинная галерея приглашает на встречи в рамках проекта «Открытые мастерские».

Реставраторы вновь будут рады видеть гостей в мастерских Тверского императорского дворца.

На выбор две тематические экскурсии:

- 18.00 «Реставрация масляной живописи» (место проведения: кабинет реставрационного контроля Императорского дворца);

- 18.00 «Реставрация темперной живописи» (место проведения: экспозиция

древнерусского искусства, реставрационная мастерская Императорского дворца).

Длительность – 1 час.

Состав групп – не более 8 человек, возрастная категория: 12+.

Стоимость билета – 300 руб.

ул. Советская, д.3 (Тверской императорский дворец).

Телефон для предварительной записи (4822) 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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