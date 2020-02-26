В реставрационные мастерские Тверского императорского дворца приглашают гостей
28 февраля Тверская областная картинная галерея приглашает на встречи в рамках проекта «Открытые мастерские».
Реставраторы вновь будут рады видеть гостей в мастерских Тверского императорского дворца.
На выбор две тематические экскурсии:
- 18.00 «Реставрация масляной живописи» (место проведения: кабинет реставрационного контроля Императорского дворца);
- 18.00 «Реставрация темперной живописи» (место проведения: экспозиция
древнерусского искусства, реставрационная мастерская Императорского дворца).
Длительность – 1 час.
Состав групп – не более 8 человек, возрастная категория: 12+.
Стоимость билета – 300 руб.
ул. Советская, д.3 (Тверской императорский дворец).
Телефон для предварительной записи (4822) 34-62-43.
ИСТОЧНИК KP.RU