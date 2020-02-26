2020-02-26T22:37:13+03:00
Общество

В Тверской области хотят создать новые соцучреждения для пожилых

Речь идёт о реновации так называемых «домов для престарелых»
Александр ЖМУЛИН
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Вопрос реновации соцучреждений для пожилых в Тверской области рассмотрели на заседании бюджетной комиссии региона. Фото: ПТОВопрос реновации соцучреждений для пожилых в Тверской области рассмотрели на заседании бюджетной комиссии региона. Фото: ПТО
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В рамках Стратегии 2024, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, предусмотрена реновация стационарных соцучреждений для проживания людей преклонного возраста. Власти Тверской области уже задумались над практическим воплощением задачи.

На недавнем заседании бюджетной комиссии региона под председательством губернатора Игоря Рудени этой теме было уделено внимание. Обсуждались предполагаемые площадки для учреждений «нового типа» для проживания пожилых людей, в том числе малоподвижных пенсионеров.

– Главная задача – найти в регионе площадки для создания новых соцобъектов, которые будут соответствовать всем требованиям, – подчеркнул Игорь Руденя. – Это должны быть комфортные современные учреждения. На прилегающей территории важно предусмотреть места для прогулок, физической активности, необходимую для пожилых людей инфраструктуру, Как сообщил в ходе заседания глава региона, уже проведены встречи с потенциальными проектировщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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