Тверская область начинает консолидировать электросетевые активы

26 Февр. 2020 2020-02-26T21:16:40+03:00

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Губернатор Игорь Руденя 26 февраля совершил рабочую поездку в город Кимры, где состоялось совещание, посвященное консолидации электросетевых активов тверского региона.

В совещании приняли участие председатель правления, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» Манвел Мажонц.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на совещании было заявлено, что компания «Россети», которая обслуживает 80% электросетей страны, готова принимать на баланс своих организаций электросетевое имущество регионов, в том числе бесхозяйное. Большая роль в этой работе отводится главам муниципальных образований, которым рекомендовано выявлять бесхозяйные сети, устанавливать право собственности и передавать на баланс компании «Россети».

- Для нас и других субъектов Российской Федерации это будет знаковое решение, потому что повысится управляемость, повысится эффективность. Это поможет минимизировать издержки. Но самое главное, у нас появится один вертикальный центр управления энергосистемой нашей страны и нашего региона, – сказал Игорь Руденя.

Он так же заявил, что к 20 марта будет составлен пошаговый план по каждому муниципальному образованию с перечислением всех активов энергосетевого комплекса, которые функционируют на территории нашего региона. К середине 2021 года необходимо сделать консолидацию всех энергетических активов на территории области.

СПРАВКА «КП»

Консолидация активов даст возможность успешно реализовывать национальные проекты, так как большое количество строящихся в регионе социальных объектов – больниц, школ, детских садов – нуждается в надежном электроснабжении.

Кроме того, консолидация электросетевых объектов позволит повысить управляемость электрическими сетями и надежность электроснабжения потребителей, снизить аварийность и сократить сроки восстановления электроснабжения жилищного фонда, социальных объектов и предприятий безостановочного цикла. Все это в целом будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности территорий за счет планомерного строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU