Через мобильное приложение у жительницы Тверской области похитили 40 тысяч рублей
В полицию с заявлением о краже обратилась 40-летняя жительница Конаково. Женщина сообщила, что у нее похитили более 40 000 рублей.
В ходе розыска полицейские выяснили, что деньги украли с помощью мобильного приложения, установленного на телефоне заявительницы.
Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался знакомый потерпевшей – ранее судимый 40-летний местный житель. Фигурант признался, что женщина приходила к нему в гости и оставила без присмотра телефон, через который злоумышленник перевел деньги на свой счет.
За кражу фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU