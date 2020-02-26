2020-02-26T18:52:25+03:00
Происшествия

Через мобильное приложение у жительницы Тверской области похитили 40 тысяч рублей

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина обратилась в полицию с заявлением о кражеЖенщина обратилась в полицию с заявлением о кражеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию с заявлением о краже обратилась 40-летняя жительница Конаково. Женщина сообщила, что у нее похитили более 40 000 рублей.

В ходе розыска полицейские выяснили, что деньги украли с помощью мобильного приложения, установленного на телефоне заявительницы.

Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался знакомый потерпевшей – ранее судимый 40-летний местный житель. Фигурант признался, что женщина приходила к нему в гости и оставила без присмотра телефон, через который злоумышленник перевел деньги на свой счет.

За кражу фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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