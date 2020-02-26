2020-02-26T22:26:04+03:00
Звезды

Два финальных представления на шоу «Легенда цирка» в Твери пройдут по рекордно низким ценам

Так как программы совпадут с Масленицей, то будут и блины!
Ирина ТАРАСОВА
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Спешите увидеть . Фото: предоставлено Тверским циркомСпешите увидеть . Фото: предоставлено Тверским цирком
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В Тверском цирке подходят к завершению гастроли яркой, динамичной, запоминающейся программы «Легенда цирка».

Для тех, кто еще не успел насладиться прекрасным шоу, Тверской цирк подготовил специальное предложение на два финальных представления: все билеты по 500 и 700 рублей!

Заключительные представления совпадают с Масленицей, поэтому зрители смогут не только получить эстетическое удовольствие, но и побаловать себя вкусными блинами.

- Ждем всех в гости 29 февраля и 1 марта! Будет вкусно, сытно и весело! - приглашают организаторы.

Зрители получат эстетическое удовольствие. Фото: предоставлено Тверским цирком

Зрители получат эстетическое удовольствие. Фото: предоставлено Тверским цирком

ИСТОЧНИК KP.RU

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