Два финальных представления на шоу «Легенда цирка» в Твери пройдут по рекордно низким ценам
В Тверском цирке подходят к завершению гастроли яркой, динамичной, запоминающейся программы «Легенда цирка».
Для тех, кто еще не успел насладиться прекрасным шоу, Тверской цирк подготовил специальное предложение на два финальных представления: все билеты по 500 и 700 рублей!
Заключительные представления совпадают с Масленицей, поэтому зрители смогут не только получить эстетическое удовольствие, но и побаловать себя вкусными блинами.
- Ждем всех в гости 29 февраля и 1 марта! Будет вкусно, сытно и весело! - приглашают организаторы.
Зрители получат эстетическое удовольствие. Фото: предоставлено Тверским цирком
ИСТОЧНИК KP.RU