Два финальных представления на шоу «Легенда цирка» в Твери пройдут по рекордно низким ценам

26 Февр. 2020 2020-02-26T22:26:04+03:00

Так как программы совпадут с Масленицей, то будут и блины!

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В Тверском цирке подходят к завершению гастроли яркой, динамичной, запоминающейся программы «Легенда цирка».

Для тех, кто еще не успел насладиться прекрасным шоу, Тверской цирк подготовил специальное предложение на два финальных представления: все билеты по 500 и 700 рублей!

Заключительные представления совпадают с Масленицей, поэтому зрители смогут не только получить эстетическое удовольствие, но и побаловать себя вкусными блинами.

- Ждем всех в гости 29 февраля и 1 марта! Будет вкусно, сытно и весело! - приглашают организаторы.

Зрители получат эстетическое удовольствие. Фото: предоставлено Тверским цирком

ИСТОЧНИК KP.RU