2020-02-26T18:22:44+03:00
Общество

Госавтоинспекторы Тверской области напомнили водителям о безопасности на дорогах

Автовладельцев призывают строго следовать ПДД
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекторы Тверской области напомнили водителям о безопасности на дорогах Фото: УГИБДД России по Тверской областиГосавтоинспекторы Тверской области напомнили водителям о безопасности на дорогах Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Днем, 26 февраля, в Твери произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пять человек. Такие данные приводит региональная Госавтоинспекция.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что при осложнении погодных условий, водители забывают менять стиль вождения. В результате, резкие торможения и разгоны, а также необдуманные маневры, приводят к дорожно-транспортным происшествиям.

Всем автомобилистам рекомендуют учитывать дорожную обстановку при выборе скоростного режима движения, безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала.

Сотрудники тверской Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов строго следовать требованиям ПДД во избежание несчастных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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