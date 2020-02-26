26 Февр. 2020 2020-02-26T18:22:44+03:00

Госавтоинспекторы Тверской области напомнили водителям о безопасности на дорогах Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Днем, 26 февраля, в Твери произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пять человек. Такие данные приводит региональная Госавтоинспекция.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что при осложнении погодных условий, водители забывают менять стиль вождения. В результате, резкие торможения и разгоны, а также необдуманные маневры, приводят к дорожно-транспортным происшествиям.

Всем автомобилистам рекомендуют учитывать дорожную обстановку при выборе скоростного режима движения, безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала.

Сотрудники тверской Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов строго следовать требованиям ПДД во избежание несчастных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU