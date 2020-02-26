Подозреваемых в серии двенадцати краж задержали полицейские в Тверской области
В полицию обратилась 65-летняя жительница Конаковского района. Пенсионерка сообщила, что злоумышленники выставили оконную раму, проникли в хозяйственную постройку, расположенную в садоводческом товариществе, и похитили передвижной воздухонагреватель для помещений большой ёмкости, бензоэлектроинструменты и другие личные вещи. Общий ущерб составил более 30 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к краже причастны двое жителей Конаково 20 и 27 лет. В полиции злоумышленники сознались в содеянном.
Во время разбирательства полицейские установили причастность подозреваемых к двенадцати эпизодам аналогичных краж, совершенным на территории региона.
По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Злоумышленники арестованы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU