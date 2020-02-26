2020-02-26T18:05:03+03:00
Происшествия

Подозреваемых в серии двенадцати краж задержали полицейские в Тверской области

Злоумышленники арестованы
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемых в серии краж задержали полицейские в Тверской области Фото: архив "КП"Подозреваемых в серии краж задержали полицейские в Тверской области Фото: архив "КП"
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В полицию обратилась 65-летняя жительница Конаковского района. Пенсионерка сообщила, что злоумышленники выставили оконную раму, проникли в хозяйственную постройку, расположенную в садоводческом товариществе, и похитили передвижной воздухонагреватель для помещений большой ёмкости, бензоэлектроинструменты и другие личные вещи. Общий ущерб составил более 30 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к краже причастны двое жителей Конаково 20 и 27 лет. В полиции злоумышленники сознались в содеянном.

Во время разбирательства полицейские установили причастность подозреваемых к двенадцати эпизодам аналогичных краж, совершенным на территории региона.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Злоумышленники арестованы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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