2020-02-26T17:55:28+03:00
Происшествия

В Тверской области иномарка вылетела в кювет после столкновения с другим авто

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Женщина получила травмы в ДТП в Калининском районеЖенщина получила травмы в ДТП в Калининском районеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Авария произошла 26 февраля на 41-м км автодороги Тверь-Рождественно-1 Мая-Ильинское, в Калининском районе, Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке произошло столкновение двух автомобилей.

Женщина-водитель, управляя автомобилем "Сузуки", не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, столкнулась с автомобилем "Ниссан" и вылетела в кювет.

В результате ДТП пострадала водитель "Сузуки". Признаков алкогольного опьянения у участников аварии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рамках транспортной реформы на маршрут в Твери выходит автобус №7
Тверская область начинает консолидировать электросетевые активы
Через мобильное приложение у жительницы Тверской области похитили 40 тысяч рублей
Госавтоинспекторы Тверской области напомнили водителям о безопасности на дорогах
Подозреваемых в серии двенадцати краж задержали полицейские в Тверской области
В Тверской области иномарка вылетела в кювет после столкновения с другим авто
Любовь сильнее: на каждую сотню браков в Тверской области приходится 63 развода
Два отдела Пенсионного фонда в Твери переехали на новый адрес
На Волоколамском проспекте в Твери из-за колодца перекрыли полосу движения
В Тверской области за склад автомобильных шин оштрафована автомастерская
У вокзала в Твери прошел рейд по пресечению нелегальной торговли
МУП "ЖЭК" продолжает бороться с последствиями снегопада в Твери
На трассе М-11 в Тверской области пассажирский автобус врезался в снегоуборочный "КамАз"
В Твери на парковке МВД маршрутка протаранила шесть машин
В детских поликлиниках Тверской области установили новые рентгенаппараты
Тверским ветеранам начали вручать медали на 75-летие Великой Победы