В Тверской области иномарка вылетела в кювет после столкновения с другим авто
Один человек пострадал
Женщина получила травмы в ДТП в Калининском районеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла 26 февраля на 41-м км автодороги Тверь-Рождественно-1 Мая-Ильинское, в Калининском районе, Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке произошло столкновение двух автомобилей.
Женщина-водитель, управляя автомобилем "Сузуки", не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, столкнулась с автомобилем "Ниссан" и вылетела в кювет.
В результате ДТП пострадала водитель "Сузуки". Признаков алкогольного опьянения у участников аварии нет.
ИСТОЧНИК KP.RU