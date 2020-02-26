В Тверской области иномарка вылетела в кювет после столкновения с другим авто

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:55:28+03:00

Женщина получила травмы в ДТП в Калининском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один человек пострадал

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Авария произошла 26 февраля на 41-м км автодороги Тверь-Рождественно-1 Мая-Ильинское, в Калининском районе, Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке произошло столкновение двух автомобилей.

Женщина-водитель, управляя автомобилем "Сузуки", не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, столкнулась с автомобилем "Ниссан" и вылетела в кювет.

В результате ДТП пострадала водитель "Сузуки". Признаков алкогольного опьянения у участников аварии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU